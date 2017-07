By

【KTSF 崔凱橋報導】

Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)失蹤案有新的細節曝光。

上週警方在東灣Hayward市一個貨倉內發現人體殘骸,警方消息透露,受害人遇害後被肢解,殘骸被放入幾個塑膠袋中,藏在一個假天花內。

隨後假天花塌下,塑膠袋掉落在冷藏設備上,而被貨倉工人發現。

貨倉老闆曾向本台證實,懷疑與事件有關的Bob Tang曾在該貨倉工作。

目前,法醫官辦公室尚未公佈該人體殘骸是否屬於蔡平新。

