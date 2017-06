Uber司機蔡平新傳私生活瞹昧 表妹開腔澄清（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華裔Uber司機蔡平新失蹤一案,在警方找到人體殘肢後,蔡平新的表妹開腔回應,並澄清坊間一些對蔡平新私生活的傳言。

警方懷疑蔡平新的好友Bob Tang與蔡平新的失蹤案有關,蔡平新失蹤後,近日坊間有傳聞指蔡平新與Bob Tang的太太有曖昧關係。

而蔡平新的表妹So So Chi週二主動聯絡傳媒,表示兩家人一直是好朋友,亦曾經一起外遊,但絕無發展外界流傳的曖昧關係。

蔡平新表妹So So Chi說:”我肯定沒有,因為蔡是個好男人,他全力顧家,有了兩個兒子後,他從未離家,就算是一小時都無,他總是跟家人在一起。”

警方在剛過去的星期六,在東灣Hayward市一個貨倉發現人體殘肢,法醫正進行DNA比對去證實死者身份。

蔡平新的表妹指,對於整個家族,這個多月是一場惡夢,無想過Bob Tang與案件有關。

她表示,Tang的太太在蔡平新失蹤後,天天陪伴蔡的太太,直至Tang失蹤後,Tang的太太亦再無聯絡他們。

So So Chi說:”表嫂大受打擊,事件發生後她無再上班,從昨天的報導說發現人體殘肢,身為表妹,我無法想像表嫂的心情,我已崩潰,相信她亦一樣。”

案件的關連人物Tang曾經在發現人體殘肢的公司工作,Chi表示,如果DNA結果證實殘肢屬於蔡平新,她會認為Tang是兇手。

So So Chi說:”我相信Tang仍在世,事件若有預謀,他計已得逞。”

不過Chi指她表哥蔡平新與Tang的相處一直無問題,亦無爭執,因此實在想不出一個犯案動機。

警方相信Tang已經逃到柬埔寨,Chi呼籲大家幫忙找出Tang,希望由Tang來解答大家的疑問。

蔡平新的表妹指,警方告訴她DNA測試大概要兩星期,而她認為人體殘肢有一半機會屬於蔡平新,家人亦已做了心理準備。

