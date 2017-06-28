Uber司機蔡平新傳私生活瞹昧 表妹開腔澄清（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華裔Uber司機蔡平新失蹤一案，在警方找到人體殘肢後，蔡平新的表妹開腔回應，並澄清坊間一些對蔡平新私生活的傳言。

警方懷疑蔡平新的好友Bob Tang與蔡平新的失蹤案有關，蔡平新失蹤後，近日坊間有傳聞指蔡平新與Bob Tang的太太有曖昧關係。

而蔡平新的表妹So So Chi週二主動聯絡傳媒，表示兩家人一直是好朋友，亦曾經一起外遊，但絕無發展外界流傳的曖昧關係。

蔡平新表妹So So Chi說：”我肯定沒有，因為蔡是個好男人，他全力顧家，有了兩個兒子後，他從未離家，就算是一小時都無，他總是跟家人在一起。”

Hayward市貨倉發現人體殘肢 疑是失蹤Uber司機蔡平新（視頻）

警方在剛過去的星期六，在東灣Hayward市一個貨倉發現人體殘肢，法醫正進行DNA比對去證實死者身份。

蔡平新的表妹指，對於整個家族，這個多月是一場惡夢，無想過Bob Tang與案件有關。

她表示，Tang的太太在蔡平新失蹤後，天天陪伴蔡的太太，直至Tang失蹤後，Tang的太太亦再無聯絡他們。

So So Chi說：”表嫂大受打擊，事件發生後她無再上班，從昨天的報導說發現人體殘肢，身為表妹，我無法想像表嫂的心情，我已崩潰，相信她亦一樣。”

案件的關連人物Tang曾經在發現人體殘肢的公司工作，Chi表示，如果DNA結果證實殘肢屬於蔡平新，她會認為Tang是兇手。

So So Chi說：”我相信Tang仍在世，事件若有預謀，他計已得逞。”

不過Chi指她表哥蔡平新與Tang的相處一直無問題，亦無爭執，因此實在想不出一個犯案動機。

警方相信Tang已經逃到柬埔寨，Chi呼籲大家幫忙找出Tang，希望由Tang來解答大家的疑問。

蔡平新的表妹指，警方告訴她DNA測試大概要兩星期，而她認為人體殘肢有一半機會屬於蔡平新，家人亦已做了心理準備。

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