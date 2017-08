By

【KTSF】

國家運輸安全委員會(NTSB)就舊金山國際機場上月發生幾乎撞機事故發表最新報告,指當時正要降落的Air Canada客機,距離地面最少只有59呎,也即是低於6層樓高,NTSB較早前相信,客機距離地面最少低於100呎,但就不知道只得59呎。

事發在7月11日星期五,Air Canada客機獲准降落,但似乎機師搞錯,幾乎在飛機滑行道降落,而不是降落在兩條跑道之一。

當時一架準備起飛的聯合航空波音787客機,就在Air Canada客機旁邊只有29呎。

根據波音的資料,787科技機尾尖端,最高可以達到56呎,換言之,該Air Canada客機當時可能只是較該架787客機高出3呎。

