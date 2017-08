By

【KTSF 吳宇斌報導】

有報導指出,灣區捷運罪案率上升,哪個捷運站的罪案率較高?

East Bay Times報導,今年頭5個月,捷運的暴力罪案比去年同期,上升了41%。

捷運沿線的盜竊案,就上升14%,但是數字並不是代表每個捷運站都一樣。

截至今年3月的數據顯示,發生較多盜竊案的捷運站是Coliseum/Oakland Airport站、MacArthur站、Fruitvale站、Dublin/Pleasanton站,以及Daly City站,襲擊毆打犯罪方面是Coliseum/Oakland Airport站和 Lake Merritt站。

搶劫案方面,Coliseum/Oakland Airport站和Bay Fair站犯罪率較高。

