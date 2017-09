By

【KTSF 萬若全報導】

最近出現一種電腦詐欺,聲稱使用者因為上了色情網站所以電腦中毒,要電腦解鎖就必須付錢。

一名手提電腦使用者當時正要在上一個新聞網站,電腦螢幕突然跳出中毒的訊息:”Window Defender Alert Zeus Virus Detected on your computer”,警告使用者不要關機,如果關機,他的密碼瀏覽記錄、信用卡資料等有可能被駭侵,接著還說會中這種病毒,是因為透過上色情網站,要使用者打電話到Microsoft報告及解鎖。

該名使用者依螢幕上號碼去電,結果是個操印度英文口音男子接電話,對方表示,解鎖要付199美元,這很明顯就是電腦詐騙,所以也提醒人不管有沒有上色情網站,別看到這訊息就慌了給錢,當了冤大頭。

如果你碰到這種情況的話,關機再開機就沒事了。

