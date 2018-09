舊金山千禧大廈再出問題 高層玻璃窗現裂縫

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

位於舊金山市中心58層高的千禧大廈(Millennium Tower),在出現下沉和傾斜問題後,36層的窗戶玻璃又出現裂縫,市府向建築工程師發出通知,要求其72小時內打報告說明問題,並儘快展開修復工作。

舊金山樓宇檢查局說,千禧大廈新的裂縫出現在勞工節長週末,檢查人員週三試圖近距離檢查玻璃,但被阻止進入大樓內部。

現在有安全警示牌圍著破裂玻璃下的危險區域,市府和業主聯會已展開調查。

千禧大廈目前下沉約17英吋,傾斜超過一英尺,但目前為止是安全狀態。

初步檢查發現,破裂玻璃掉落的危險很小,不過市參事佩斯金(Aaron Peskin)說,他仍很擔心,認為破裂的窗戶玻璃可能是更大問題的警示。

佩斯金調查千禧大廈已有一年,當確認58層有重大結構問題後,就主辦千禧大廈聽證會。

佩斯金說:”這可能與大樓下沉和傾斜造成的壓力有關,我不希望在地震時,玻璃掉得到處都是。”

目前調查要確認的是否只是一個窗戶的問題,和是否會影響到其它窗戶,而這些窗戶承受的壓力,是否由大樓傾斜導致。

市府週三表示,希望儘快開始修復工作,但修復的費用可能多達2至3億 ,很難決定將由誰支付。

