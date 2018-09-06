舊金山千禧大廈再出問題 高層玻璃窗現裂縫

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【KTSF 鄭麗娜報導】

位於舊金山市中心58層高的千禧大廈（Millennium Tower），在出現下沉和傾斜問題後，36層的窗戶玻璃又出現裂縫，市府向建築工程師發出通知，要求其72小時內打報告說明問題，並儘快展開修復工作。

舊金山樓宇檢查局說，千禧大廈新的裂縫出現在勞工節長週末，檢查人員週三試圖近距離檢查玻璃，但被阻止進入大樓內部。

現在有安全警示牌圍著破裂玻璃下的危險區域，市府和業主聯會已展開調查。

千禧大廈目前下沉約17英吋，傾斜超過一英尺，但目前為止是安全狀態。

初步檢查發現，破裂玻璃掉落的危險很小，不過市參事佩斯金（Aaron Peskin）說，他仍很擔心，認為破裂的窗戶玻璃可能是更大問題的警示。

佩斯金調查千禧大廈已有一年，當確認58層有重大結構問題後，就主辦千禧大廈聽證會。

佩斯金說：”這可能與大樓下沉和傾斜造成的壓力有關，我不希望在地震時，玻璃掉得到處都是。”

目前調查要確認的是否只是一個窗戶的問題，和是否會影響到其它窗戶，而這些窗戶承受的壓力，是否由大樓傾斜導致。

市府週三表示，希望儘快開始修復工作，但修復的費用可能多達2至3億 ，很難決定將由誰支付。

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