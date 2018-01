By

【KTSF】

誰會成為美國第51州?過去很多人都說是波多黎各,現在出現了新對手,是”新加州”(New California)。

“新加州”獨立運動週一發表了獨立宣言,成員表示他們不想脫離美國,只是希望脫離現在的加州。

獨立運動發起人Robert Paul Preston說,加州的管理已經失控,高稅率、爛透的教育,隨便都可以點出來,商業環境排名全國倒數,還有加州的意識形態。

從地圖來看,”新加州”包含加州中谷、內陸等鄉村地帶,在他們設想中,老加州只保留西海岸都會區。

他們說,鄉村跟都會有不同的問題,但是卻承擔相同的治理與稅收,新加州獨立運動希望根據憲法透過法律程序取得獨立,像是西維珍尼亞州。

