加州元旦實施多項新法 將加強槍械管制（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

明年1月1號，亦即週日起，加州將實施一系列新法例，包括加強槍械管制和規範駕駛人使用手機。

元旦起實施的加州新法例，包括駕車人士在駕車時，任何手持操作手機的行為都被禁止。

駕駛人士只能使用聲控，以及固定好的電子設備，設備亦不可阻擋司機視線，否則將被罰款。

另外，兩歲以下小童乘車時規定一定要坐rear-facing，即面朝後方的兒童安全座椅。

加州元旦日推新法 進一步規範駕駛時使用手機

但體重40磅或以上，以及身高40吋或以上小童除外，目前，加州法律要求所有8歲以下小童坐車時必須固定在兒童安全座椅中。

此外，加州政府亦將加強對建築安全的監督，要求州政府與地方機構間分享建築的違規紀錄、承包商，以及涉及的法律訴訟紀錄。

明年1月實施的加州新條例中，亦包含更嚴格的持有槍支要求，個人將不可以再持有多於10發子彈的步槍。

此外，法例要求對槍械購買者進行背景調查，同時，將禁止出售帶有bullet button裝置的槍械，這個裝置令槍械可在不使用工具的情況下更換彈夾。

新條例亦涉及藥物使用，其一是關於使用降低過敏反應藥物Epipen的規定，新規將容許藥房將Epipen藥物發放給企業或高校。

其二是允許長期病患使用未經政府批准的試驗性藥物，但此類藥物可能不在健康保險範圍內。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。