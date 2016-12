加州元旦實施多項新法 將加強槍械管制（視頻）

By

明年1月1號,亦即週日起,加州將實施一系列新法例,包括加強槍械管制和規範駕駛人使用手機。

元旦起實施的加州新法例,包括駕車人士在駕車時,任何手持操作手機的行為都被禁止。

駕駛人士只能使用聲控,以及固定好的電子設備,設備亦不可阻擋司機視線,否則將被罰款。

另外,兩歲以下小童乘車時規定一定要坐rear-facing,即面朝後方的兒童安全座椅。

但體重40磅或以上,以及身高40吋或以上小童除外,目前,加州法律要求所有8歲以下小童坐車時必須固定在兒童安全座椅中。

此外,加州政府亦將加強對建築安全的監督,要求州政府與地方機構間分享建築的違規紀錄、承包商,以及涉及的法律訴訟紀錄。

明年1月實施的加州新條例中,亦包含更嚴格的持有槍支要求,個人將不可以再持有多於10發子彈的步槍。

此外,法例要求對槍械購買者進行背景調查,同時,將禁止出售帶有bullet button裝置的槍械,這個裝置令槍械可在不使用工具的情況下更換彈夾。

新條例亦涉及藥物使用,其一是關於使用降低過敏反應藥物Epipen的規定,新規將容許藥房將Epipen藥物發放給企業或高校。

其二是允許長期病患使用未經政府批准的試驗性藥物,但此類藥物可能不在健康保險範圍內。

