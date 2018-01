加州新年推新法 包括移民、教育及大麻合法化（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

新年伊始,加州也有很多影響加州人的新法律正式實施,包括移民、教育、工作,以及大麻合法化等。

進入2018年,最有爭議的法律就是加州正式成為庇護州,不會執行特朗普總統推行的無證移民遣返政策,也就是說,加州執法當局不會逮捕無證移民,不會查看有關移民證件,或參與聯邦加強移民執法的任何行動。

由南加州大學和洛杉磯時報的聯合民調顯示,53%的加州人支持加州這項庇護政策。

此外,加州庇護法也禁止僱主讓移民執法人員到工作地方掃蕩,除非有法庭命令才行。

而為了要保護無證移民的子女,新法律也禁止公立學校查核學生的移民身份,而且即使學生的父母遭到遣返,校方也必須讓其子女繼續在加州上學。

加州選民2016年11月通過的64號提案,娛樂大麻合法化從元旦起正式實施,12月初,全州已有20間大麻零售店、批發商及檢測實驗室拿到經營執照,還有200多個已遞交正式申請。

不過,這項法律也將經營權下放到地方縣市政府自行控制,也就是說,縣市有權自行決定是否允許或禁止開設大麻店。

此外,娛樂大麻也並不意味著全部合法,例如將大麻轉運至外州仍屬重罪,個人可以種植大麻,但最多不能超過6株,在大麻影響下駕駛也屬違法。

而購買大麻的人,年齡必須達到21歲,另外購買娛樂用大麻除了要繳交地方銷售稅,還要繳交另一個15%的消費稅(Excise Tax),種植大麻者也須繳稅。

大麻花每盎司稅金是9.25元,大麻葉稅金是2.75元。

同意該法案的選民認為,娛樂大麻合法化可以增加稅收,不過也有分析人士指出,由於稅率過高,不排除有人仍會從黑市購買較便宜的大麻。

在教育方面,根據加州AB 19法案,州內社區大學將為全職學生免除第一年學費,資金將由州府預算撥出,不過細節仍在商討中,預計今年6月前會出台。

另一方面,從今年起,加州高中生畢業考試將成為歷史,根據AB 830法案,高中生無需再通過畢業考試取得畢業證書,與此同時畢業課程從今年起也正式取消。

此外,進入青春期的低收入高中女生從今年起,也可免費使用學校衛生間提供的女性用品,例如衛生棉或衛生棉條,以此鼓勵加州至少四成在聯邦貧窮線以下的女高中生不會因此而輟學。

加州的商戶也要注意了,如果僱員超過26人,最低時薪將調漲至11元,等於或少於26人的小商業,最低工資則是10.50元。

這項法律是根據SB3法案而訂立,到2022年,加州最低時薪將調漲至15元。

另外,新法律也規定至少有20名僱員的公司或商戶,必須提供員工最長12個星期的產假,產假可在一年內使用,包括生小孩、領養,或寄養小孩等。

在招工方面,加州AB 168法案規定,僱主今年起不能再過問工作申請人以往的薪資福利,目的是杜絕僱主以此來決定是否聘用符合資格的申請人,而且申請人如果詢問申請職位的工資,僱主必須提供相關信息。

另一方面,僱主也不能再讓工作申請人填寫是否有過犯罪記錄,該法律希望能讓一些犯過輕罪的人士,在找工作時不會受到歧視,不過需要背景調查的工作,公司仍可在決定錄用後做例行背景調查。

在車輛法規方面,申請殘障停車牌的駕駛者必須提供有效證件,包括真實姓名及出生日期,而且兩年內如果沒有醫生證明,更換殘障停車牌最多不能超過4次。

而為安全起見,從7月1日起,乘坐或駕駛灰狗巴士、Megabus等這類商業大巴的乘客和司機,必須系上安全帶,如果第一次違規罰款20元,不過旅遊及公共巴士則不受該法律限制。

