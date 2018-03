加州眾議員提法案 建議買長槍法定年齡提高至21歲（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

佛羅里達州高中槍擊案發生後,有加州眾議員週四提出一項加強槍械管制法案,將購買步槍和獵槍等長槍的法定年齡由原本必須年滿18歲,提高至21歲。

該項名為AB3法案,是由州眾議員Rob Bonta提出,邱信福和Nancy Skinner共同撰寫。

州眾議員Rob Bonta說:”加州法例已經列明,年滿21歲才可買手槍,AB3法案將會合理地將此年齡限制延伸至長槍。”

不過這項提案並無禁止18至20歲人士擁有長槍。

報導指有加州槍支權益組織Gun Owners of California就反對該提案,認為這是違反憲法,無助減低槍械暴力。

正當加州等州份考慮加強槍管,根據Giffords法律中心,全國只有夏威夷和伊利諾伊州的州例列明,購買或持有任何槍械必須年滿21歲。

目前在聯邦法例下,購買長槍必須年滿18歲,手槍就必須年滿21歲,另外,年滿18歲人士可以擁有手槍,擁有長槍則沒有年齡限制。

