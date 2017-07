加州參議員提新大麻法案 禁向21歲以下人士推廣大麻產品（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

加州選民去年11月通過成人大麻合法化的提案,有關的新法例將於明年實施,現在有加州參議員提出法案,不准加州的大麻店商人向21歲以下人士宣傳和推廣大麻產品。

加州選民通過的提案,准許21歲或以上人士使用藥用大麻和非藥用大麻,並提出立例規管大麻的種植和銷售。

在大麻合法化的選舉提案通過之後,加州參議員Ben Allen提出SB162法案,禁止加州大麻店向21歲以下人士推廣大麻,包括不准提供印有大麻店或產品商標的T-Shirt、帽子和太陽眼鏡。

法案指出,這些市場宣傳策略會令青少年日後有多些機使用大麻 ,而美國兒科學會指出,使用大麻對於發育中的青少年的腦部發展有不良影響,而青少年使用大麻與患上精神病也有關係。

美國1999年開始禁止煙草商向青少年賣廣告,而加州這項限制宣傳大麻產品的法案,是出於同一道理。

有關的法案已經在州參議院一致通過,現在交由州眾議員審議。

