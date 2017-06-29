加州新提案為電動車車主提供更多現金回扣（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

想買全電車的加州人有好消息了，加州眾議員丁右立宣布一項新提案，將增加撥款至30億元，為購買電動車的車主提供更多現金回扣，而收入越低的買主，獲得的回扣額也越多。

為應對氣候變化，減少碳排放，加州計劃到2025年可以銷售150萬輛電動車，到2030年則增加到500萬輛，為能達標，州眾議員丁右立提出新提案AB 1184，計劃將現有的購買低或零碳猅，車輛的補助金計劃由現在的4,200萬元，增加至30億元，分12年使用，一直到2030年。

丁右立說：”保證消費者能獲得補助，購買這些環保車輛，並最終幫助降低車價，增加需求和選擇，最後車價也會降低，我們知道行得通，因為加州太陽能計劃已成功。”

加州自2010年為購買環保車車主提供補助以來，已為11萬5千輛車提供回扣，一般介於1,500元至5,000元之間，不過當中大部分的補貼都給了購買豪華電動車Tesla的高收入買主。

丁右立表示，新提案將惠及更多低收入買家，例如Chevy Bolt 全電車最多可獲1萬元補貼。

丁右立說：”這輛車是37,000元，如果你減去1萬元，來自州與聯邦政府的補貼，價格只需27,000元，一般消費者都能負擔。”

除了州府提供的補助，聯邦政府目前也提供電動車7,500元回扣，另外二手低碳排車輛也可獲得相應補助。

而提案惠及其它好處還包括環保車買主獲得的補助金額，將根據收入多少決定，意味著低收入買家獲得的回扣越多，而且無需等到報稅時才申請補助，而是買車時即可享用現金回扣。

該提案預計下週將在州參議院兩個委員會表決。

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