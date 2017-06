加州新提案為電動車車主提供更多現金回扣（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

想買全電車的加州人有好消息了,加州眾議員丁右立宣布一項新提案,將增加撥款至30億元,為購買電動車的車主提供更多現金回扣,而收入越低的買主,獲得的回扣額也越多。

為應對氣候變化,減少碳排放,加州計劃到2025年可以銷售150萬輛電動車,到2030年則增加到500萬輛,為能達標,州眾議員丁右立提出新提案AB 1184,計劃將現有的購買低或零碳猅,車輛的補助金計劃由現在的4,200萬元,增加至30億元,分12年使用,一直到2030年。

丁右立說:”保證消費者能獲得補助,購買這些環保車輛,並最終幫助降低車價,增加需求和選擇,最後車價也會降低,我們知道行得通,因為加州太陽能計劃已成功。”

加州自2010年為購買環保車車主提供補助以來,已為11萬5千輛車提供回扣,一般介於1,500元至5,000元之間,不過當中大部分的補貼都給了購買豪華電動車Tesla的高收入買主。

丁右立表示,新提案將惠及更多低收入買家,例如Chevy Bolt 全電車最多可獲1萬元補貼。

丁右立說:”這輛車是37,000元,如果你減去1萬元,來自州與聯邦政府的補貼,價格只需27,000元,一般消費者都能負擔。”

除了州府提供的補助,聯邦政府目前也提供電動車7,500元回扣,另外二手低碳排車輛也可獲得相應補助。

而提案惠及其它好處還包括環保車買主獲得的補助金額,將根據收入多少決定,意味著低收入買家獲得的回扣越多,而且無需等到報稅時才申請補助,而是買車時即可享用現金回扣。

該提案預計下週將在州參議院兩個委員會表決。

