香港一名女嬰早上被人發現在灣仔一個垃圾桶附近昏迷,送院後證實死亡,警方在一間賓館拘捕一名來自非洲贊比亞的22歲女子。

大批機動部隊警員在軒尼詩道一帶搜證,逐一檢查附近街道的垃圾桶,又查問大廈保安、店舖職員等,看看有否目擊女嬰被棄置的情況,又翻查大廈的閉路電視。

部份探員到後巷搜證,警員檢走一個發泡膠箱及部份證物,又派警犬在附近街道及大廈搜索,女嬰被發現的時候,放在這垃圾桶旁邊地面,當時並無任何衣物包裹,還連著臍帶。

現場是軒尼詩道、杜老誌道交界的行人路,一名女途人早上7時半報警指,見到一名女嬰在垃圾桶旁邊昏迷,女嬰送去律敦治醫院搶救後證實不治。

警方下午在灣仔軒尼詩道一間賓館拘捕一名來自非洲贊比亞的22歲女子,她上月持旅遊簽證到港,警方指暫時未找到女嬰的爸爸。

