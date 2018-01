特朗普與前心腹反面 發律師信阻新書出版

By

【KTSF 張麗月報導】

前白宮總策略師Steve Bannon在一本新書中,大爆特朗普總統不稱職,特朗普說要同Bannon打官司,一個共和黨大金主就說已同Bannon斬纜,反映Bannon與特朗普陣營徹底反面。

有份幫助特朗普入主白宮的Bannon,在一本新書中數臭特朗普,不但指特朗普無紀律,無總統的格局,更指特朗普經由長子拉線與俄國人員會面干擾美國大選。

爆出這些猛料,顯示兩人早已反面,Bannon正醞釀發起一個運動,叫做”特朗普時代 沒有特朗普”。

新書內容爆光後,特朗普不止斥責Bannon被他炒掉後神智不清,更要告Bannon及新書作者,是否告得入仍有待觀察。

不過Bannon看來暫輸一局,因為他效力的極右媒體Breitbart新聞網站共同東主Rebekah Mercer,週四表明支持特朗普要同Bannon斬纜,Mercer是共和黨的大金主,她說已多個月沒有同Bannon聯絡,也無出錢資助Bannon的政治議程。

白宮就幫腔,指Bannon憤世疾俗,認為Breitbart新聞網站應該開除Bannon。

白宮也指該本名為Fire and Fury的新書是垃圾,在書中,Bannon也直指小特朗普去年6月在Trump Tower會面想拿希拉莉的黑材料,是叛國的行為,而作者就形容特朗普是半文盲 ,在社交圈內被視為無知的人。

