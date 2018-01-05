特朗普與前心腹反面 發律師信阻新書出版

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【KTSF 張麗月報導】

前白宮總策略師Steve Bannon在一本新書中，大爆特朗普總統不稱職，特朗普說要同Bannon打官司，一個共和黨大金主就說已同Bannon斬纜，反映Bannon與特朗普陣營徹底反面。

有份幫助特朗普入主白宮的Bannon，在一本新書中數臭特朗普，不但指特朗普無紀律，無總統的格局，更指特朗普經由長子拉線與俄國人員會面干擾美國大選。

爆出這些猛料，顯示兩人早已反面，Bannon正醞釀發起一個運動，叫做”特朗普時代 沒有特朗普”。

新書內容爆光後，特朗普不止斥責Bannon被他炒掉後神智不清，更要告Bannon及新書作者，是否告得入仍有待觀察。

不過Bannon看來暫輸一局，因為他效力的極右媒體Breitbart新聞網站共同東主Rebekah Mercer，週四表明支持特朗普要同Bannon斬纜，Mercer是共和黨的大金主，她說已多個月沒有同Bannon聯絡，也無出錢資助Bannon的政治議程。

白宮就幫腔，指Bannon憤世疾俗，認為Breitbart新聞網站應該開除Bannon。

白宮也指該本名為Fire and Fury的新書是垃圾，在書中，Bannon也直指小特朗普去年6月在Trump Tower會面想拿希拉莉的黑材料，是叛國的行為，而作者就形容特朗普是半文盲 ，在社交圈內被視為無知的人。

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