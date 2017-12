【i-CABLE】

歐洲法院裁定,網約車Uber屬提供交通服務,而非單純資訊科技公司,需要如傳統的士般,受相同運輸法例規管。

Uber一直宣稱他們是連接乘客及司機夥伴的手機平台,有別於傳統的的士服務提供者,所以只需受較寬鬆的電子商貿條例監管。

不過,在盧森堡的歐洲法院,處理一宗源自西班牙巴塞羅那的士業界的訴訟時,否定 Uber 的觀點。

按歐盟的法律,裁定Uber的服務涵蓋運輸範疇,歐盟成員國的政府可以按處理傳統的士的做法,同等監管 Uber 服務。

