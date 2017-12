By

南加州至少3處發生山火,其中Thomas山火面積迅速擴大,目前已波及65,000英畝。

洛杉磯Getty Center附近新增一處火頭,州長宣布當地進入緊急狀態。

入夜後山頭火光熊熊,多間民房燒毀,Ventura縣的Thomas山火發生於本週一,目前仍未受控,更增至幾個火場。

消防局表示,風力時速達到60英里,影響到消防直升機不能够升空協助救火。

洛杉磯西北面的Ventura縣災情最嚴重,過百間房屋被燒毀,43,000戶居民斷電。

Ventura市週二晚開始實施宵禁,消防員出動直升機向火場投水彈,受強風及乾燥天氣影響,火勢迅速蔓延至101號公路公路需要封閉。

