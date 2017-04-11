加州擬禁快餐店使用含有害物質的包裝紙及外賣盒（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

加州州眾議員丁右立提出新法案，禁止快餐店及餐廳使用可能含有有害物質的快餐包裝紙及外賣盒。

丁右立提出的法案AB958，禁止州內所有食品供應商使用含有氟化合物，簡稱PFCs的包裝紙及外賣盒。

PFC 一直以來都用來製造食品包裝，令包裝防漏及防油，塑膠袋、薯條盒、三明治包裝紙及披薩盒等，都有用到種化合物。

早在2006年，美國環保局已經叫化學物製造商不要製造一種長鏈的氟化合物，製造商後來已改用改良版本的氟化合物，聲稱沒有長鏈的毒性。

不過丁右立辦公室引用一份2015年的測試報告，用老鼠為測試對象，發現長期接觸這種改良版的物質，最後在老鼠的肝臟、胰臟等發現腫瘤，另外亦發現有腎病、肝衰竭等疾病。

丁右立指，知道氟化合物的毒性已經超過10年，但太多快餐包裝仍然含有這種物質，不能因為一時方便而忽視健康的重要性。

如果法案獲通過，加州將會開創全國先河，成為首個在食品包裝上禁止這種化合物的州份。

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