加州州府檢測灣區捷運(BART)的新列車的質量,結果是樣本合格率僅三成,料無法趕及在感恩節前推出接載乘客。

聖荷西水星報取得加州公用事業委員會(CPUC)局長寫給捷運管理層的信件,當中提到上週五,CPUC檢測10架捷運新列車,當中僅有三架符合標準,在檢測不合格的7架列車中,列車駕駛員無法在月台打開列車門。

CPUC局長在信中要求捷運診斷問題,向CPUC解釋原因,並解決問題,在下一次檢測合格前,這些新列車不得投入使用。

捷運回應稱,捷運正加緊解決有關問題,等問題解決後,CPUC會在全捷運系統一共46個站測試新列車。

捷運耗資26億元替換所有舊列車,預計在2021年底完成。

