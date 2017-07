By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運(BART)首批10架新列車,將在9月底投入運作,目前正在東灣進行測試。

新車廂內的布置採用明亮的顏色,為了容納更多乘客,車廂內減少了座位,增加了站立空間。

捷運新車項目經理John Garnham說:”我們不想讓民眾在站內等候,我們想讓每個人都能上車,少些座位意味著更多人可以上到車。”

新座椅使用易清潔物料,車廂內同時增設電子公告板、天花板中央空調,以及減低噪音的科技。

操控方面,捷運列車司機表示相當滿意,有如駕駛Tesla電動車般。

當局預計這10架新車在9月底投入服務,希望到年底增至35架。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。