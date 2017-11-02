舊金山租客組織提案為逼遷租客提供免費法律援助（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山有租客權益關注組週三提案，為市內所有面對逼遷的租客，不論是無故或有理由逼遷，都要提供法律援助，並打算放在明年的選票上，如果提案最終獲得通過，將會成為加州第一個為租客提供法援的城市。

提案者在多名支持的陪同下，向選務部遞交提案申請，名叫”Right to Counsel”的提案，確保每名面對逼遷的租客，都有權免費申請法律援助。

提出的租客權益關注組指，法律的制度很複雜，當業主及租客因逼遷而打官司時，業主永遠有代表律師，而很多租客連諮詢法律的機會都沒有，所以不論最後誰是誰非，租客在此情況下很可能敗訴。

提案申請人Dean Preston說：”如果業主知道，租客有代表律師，可能事件不會鬧上法庭，我們知道無律師的租客一上庭，很可能會敗訴，有屋住是基本人權，我們亦要確保租客在面對逼遷時，有權諮詢法律。”

組織指提案中的法律援助，並沒有限定租客是無故被逼遷，或是有理由被逼遷，只是希望確保業主及租客雙方都得到平等的援助。

提案者指，市府現有一個法律援助計劃，提案初步希望由市府開始提供援助，然後再慢慢調整成地區性甚至是社區性的協助。

Nanette住在市中心一個有租管的公寓，一年半前，她住的單位先後出現很多問題，需要維修。

她表示，業主不但沒有維修，反而在去年11月向她發信，要她3天後搬走，當時非常徬徨的她，向非牟利機構尋求協助，最後在律師的幫助下，成功爭取繼續住在原來的單位裏。

Nanette說：”沒有律師的幫助，我現在可以無家可歸，我太幸運有律師幫忙，今次的提案讓大家得到公平的對待。”

今日遞交申請之後，租客團體需要在明年2月5日前收集夠9485個支持簽名，才能將議案放在明年的選票上。

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