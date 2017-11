舊金山租客組織提案為逼遷租客提供免費法律援助（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山有租客權益關注組週三提案,為市內所有面對逼遷的租客,不論是無故或有理由逼遷,都要提供法律援助,並打算放在明年的選票上,如果提案最終獲得通過,將會成為加州第一個為租客提供法援的城市。

提案者在多名支持的陪同下,向選務部遞交提案申請,名叫”Right to Counsel”的提案,確保每名面對逼遷的租客,都有權免費申請法律援助。

提出的租客權益關注組指,法律的制度很複雜,當業主及租客因逼遷而打官司時,業主永遠有代表律師,而很多租客連諮詢法律的機會都沒有,所以不論最後誰是誰非,租客在此情況下很可能敗訴。

提案申請人Dean Preston說:”如果業主知道,租客有代表律師,可能事件不會鬧上法庭,我們知道無律師的租客一上庭,很可能會敗訴,有屋住是基本人權,我們亦要確保租客在面對逼遷時,有權諮詢法律。”

組織指提案中的法律援助,並沒有限定租客是無故被逼遷,或是有理由被逼遷,只是希望確保業主及租客雙方都得到平等的援助。

提案者指,市府現有一個法律援助計劃,提案初步希望由市府開始提供援助,然後再慢慢調整成地區性甚至是社區性的協助。

Nanette住在市中心一個有租管的公寓,一年半前,她住的單位先後出現很多問題,需要維修。

她表示,業主不但沒有維修,反而在去年11月向她發信,要她3天後搬走,當時非常徬徨的她,向非牟利機構尋求協助,最後在律師的幫助下,成功爭取繼續住在原來的單位裏。

Nanette說:”沒有律師的幫助,我現在可以無家可歸,我太幸運有律師幫忙,今次的提案讓大家得到公平的對待。”

今日遞交申請之後,租客團體需要在明年2月5日前收集夠9485個支持簽名,才能將議案放在明年的選票上。

