【KTSF 吳宇斌報導】

東灣的民眾以後打電話,或者換電話號碼的時候,可能會發現新的區號。

由於數據顯示,目前覆蓋東灣大部分地區510區號開首的電話號碼,將會在下年第二季度全部用完,因此加州公共事業委員會(CPUC)週四通過為東灣阿拉米達縣(Alameda)西部和Contra Costa縣增加341區號。

CPUC表示,現有的510區號的用戶,會保留他們的區號和電話號碼,當341區號下年正式投入使用時,該區用戶打電話的時候將需要打入區號。

CPUC提醒民眾,屆時應該聯繫所屬的保安或者警報系統供應商更新電話號碼,避免因為新區號加入導致聯繫中斷。

510區號是於1991年從415區號中分離出來,之後在1998年再分離出925區號。

