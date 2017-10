By

【KTSF 吳宇斌報導】

很多人都想平時儲錢,有些手機程式可以幫到你。

名叫Level的App可以連接你的銀行支票戶口,知道你的錢花在哪裡,你還有多少現金可以花,然後根據你的花錢習慣,給你一個每週或者每月的花費預算。

Digit這個App就幫你儲錢,它會根據你的花費,如果你還有盈餘,它會自動幫你將錢存入儲蓄戶口。

Unsplurge同樣都是幫你省錢的App,它提供生活貼士和挑戰項目,幫你花少些錢,而且你可以上傳幫你省了錢的物件圖片,和省了多少錢,一直到你達到目標為止。

這些App最好的地方就是它們全部免費下載。

