華裔打造手機App 不花錢請教練也能練好肌肉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

節日期間免不了要大吃大喝,而節日過後,許多人又會開始上健身房鍛鍊身體,由灣區熱愛建身的華裔打造的一款手機App,讓您不用花大錢請教練,也能練出想要的肌肉。

在健身房裡經常可以看到不論男女都有人在練肌肉,不過要請一個專業教練指導,價格可不便宜,每小時要價從數十元到數百元不等。

隨著科技的進步,想要健身的人士現在也可以透過手機App,量身打造適合自己的健身步驟,鍛鍊出想要的肌肉。

Fitbod共同創辦人兼執行長陳亞倫(Allen Chen)說:”到健身房只要打開這個App便可鍛練,有舉重次數、重量及指示。”

Fitbod的宗旨是讓所有人都可以接觸到專業的健身,當用戶下載之後,要先填入相關資料,以便其為用戶訂製個人化的健身計畫,之後便按部就班執行。

這個App是舊金山華裔陳亞倫和他在UCLA修讀電腦科學的大學同學Jesse一起創辦,熱愛健身的陳亞倫,放棄了從事7年的華爾街金融工作,回到灣區創業。

陳亞倫說:”我在健身房,幾乎一輩子都在鍛練,我認為在健身領域很有機會。”

市面上已經有許多App可以追蹤和紀錄健身者鍛鍊的活動和行為,不過Fitbod在去年9月於蘋果App Store上線後,半年前已經轉虧為盈。

Fitbod共同創辦人兼首席設計師Jesse Venticinque談到其成功之處時說:”我們會作出鍛鍊建議,是針對個人量身打造的,這是我們的特別之處。”

該App並非免費,但價格相對低廉,選擇按月計費者為5元,註冊全年者年費則為30元,陳亞倫希望幫助健身者以正確的方式,達到鍛鍊目標肌肉的最大效果,並且讓使用者更健康。

