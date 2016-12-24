華裔打造手機App 不花錢請教練也能練好肌肉（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

節日期間免不了要大吃大喝，而節日過後，許多人又會開始上健身房鍛鍊身體，由灣區熱愛建身的華裔打造的一款手機App，讓您不用花大錢請教練，也能練出想要的肌肉。

在健身房裡經常可以看到不論男女都有人在練肌肉，不過要請一個專業教練指導，價格可不便宜，每小時要價從數十元到數百元不等。

隨著科技的進步，想要健身的人士現在也可以透過手機App，量身打造適合自己的健身步驟，鍛鍊出想要的肌肉。

Fitbod共同創辦人兼執行長陳亞倫（Allen Chen）說：”到健身房只要打開這個App便可鍛練，有舉重次數、重量及指示。”

Fitbod的宗旨是讓所有人都可以接觸到專業的健身，當用戶下載之後，要先填入相關資料，以便其為用戶訂製個人化的健身計畫，之後便按部就班執行。

這個App是舊金山華裔陳亞倫和他在UCLA修讀電腦科學的大學同學Jesse一起創辦，熱愛健身的陳亞倫，放棄了從事7年的華爾街金融工作，回到灣區創業。

陳亞倫說：”我在健身房，幾乎一輩子都在鍛練，我認為在健身領域很有機會。”

市面上已經有許多App可以追蹤和紀錄健身者鍛鍊的活動和行為，不過Fitbod在去年9月於蘋果App Store上線後，半年前已經轉虧為盈。

Fitbod共同創辦人兼首席設計師Jesse Venticinque談到其成功之處時說：”我們會作出鍛鍊建議，是針對個人量身打造的，這是我們的特別之處。”

該App並非免費，但價格相對低廉，選擇按月計費者為5元，註冊全年者年費則為30元，陳亞倫希望幫助健身者以正確的方式，達到鍛鍊目標肌肉的最大效果，並且讓使用者更健康。

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