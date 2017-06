By

【KTSF 吳倩妤報導】

父母很多時都想知道子女在學校究竟學了些甚麼?若子女們不和父母說,那就唯有問老師,但如果有了以下這個App,就方便很多了。

這個名叫Class Dojo的應用程式,在全球130個國家都有,只要透過這個App,家長可以和老師溝通,看到他們子女在學校的學習進度。

小孩亦可即時把課堂上有趣的事物或課堂的成果,立即傳給父母們看,老師亦可以用這個App,對每個學生進行評分,家長就可以知道,自己小孩在學校學習是否留心,有沒有交齊功課等等。

