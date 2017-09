買二手名牌包不欲受騙 新App助你分辨假貨

By

【KTSF 陶璟樂報導】

在購買二手名牌手包的時候,是否擔心買到假貨?有一款手機App現在能夠幫助店主分辨真偽。

在南灣聖荷西市的一間二手店,店主在檢查新到貨的名牌手包,對於那些做工精細的冒牌貨,店主Deanna Thompson表示,肉眼很難分辨。

不過最新一款名為Entrupy的手機App,能夠幫助分辨這些設計師手包的真偽。

Entrupy含有一個特殊的顯微像頭,可以探測手包不同的表面,從材質到拼接甚至金屬釘,都可以拍照上傳。

隨後通過手機將照片傳到Entrup的服務器做分析,只需要幾秒鐘,App就可以對手包的真偽,做出判斷。

Thompson表示,很多女生喜歡購買名牌包,但是礙於商品店裡高昂的價格,都會望而卻步,但是對於買二手包又會遲疑。

Thompson說:”大家當然都不想上當買假貨,Entrupy可幫消費者,買家與賣家建立信心,這將徹底改變二手市場,未來將會有新格局。”

Entrupy已經研究品牌包超過一年,目前可鑑定的品牌大約有11家。

