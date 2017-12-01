聖荷西Berryessa捷運站周邊公寓開建（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西市Berryessa捷運車站尚未營運，不過周邊的空地都已經開始在動工，有房地產業者表示，在大眾運輸系統旁蓋公寓已經成了趨勢。

靠近Fremont火車站的一棟公寓週四舉行剪綵儀式，共有185個單位，依照附近市場的價位，兩房單位月租3,048元，一房單位月租2,700元，就如同公寓的名字，裡頭還有畫廊，除了住戶之外，社區居民也可以免費參觀。

銷售經理Megan Maxwell說：”我們希望建的公寓，能夠讓所有社區的人來使用，而不是只有我們的住戶，像我們現在站的畫廊，不是開放給我們住戶，我們也歡迎社區的人來租用。”

有附近華裔居民私下表示，Fremont的房子公寓都比較老舊，很歡迎附近有新的公寓，旁邊除了有ACE火車站，也靠近捷運站，附近有很多人使用公交系統。

無獨有偶，位於灣區捷運聖荷西延伸站的Berryessa車站旁邊，也有許多大型的建案正在進行，房地產業者表示，在車站旁邊蓋公寓，蓋房子已經成了趨勢。

這個大型的建案，原本是聖荷西跳蚤市場用地，可以走路到捷運，記者在現場看到工作人員正在蓋地基，這裡將會蓋550個單位的公寓，地面上還有佔地3萬多英呎的商業中心。

根據報導，這個建案的投資商部分來自中國，這個被稱為”Urban Village”，結合住商用途的都市村。

華美地產協會會長陳建芬說，10年前她參加一個關於都市房地產的講座，當時就談到未來的趨勢就是在車站旁邊蓋公寓，因為千禧年世代的孩子喜歡方便。

陳建芬說：”他們寧可住在捷運站旁邊，節省時間可以工作，而且地方很小，他們也很方便，只要有他們要的東西，以前商業區跟住宅區分開，但是現在回到亞洲歐洲的觀念，就是商業跟住宅在一起有很多的方便性。”

Fremont Artist Walk的業主表示，不久將來也會增加更多餐廳、零售店，讓公寓及附近的住戶生活更便利。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。