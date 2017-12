聖荷西Berryessa捷運站周邊公寓開建（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西市Berryessa捷運車站尚未營運,不過周邊的空地都已經開始在動工,有房地產業者表示,在大眾運輸系統旁蓋公寓已經成了趨勢。

靠近Fremont火車站的一棟公寓週四舉行剪綵儀式,共有185個單位,依照附近市場的價位,兩房單位月租3,048元,一房單位月租2,700元,就如同公寓的名字,裡頭還有畫廊,除了住戶之外,社區居民也可以免費參觀。

銷售經理Megan Maxwell說:”我們希望建的公寓,能夠讓所有社區的人來使用,而不是只有我們的住戶,像我們現在站的畫廊,不是開放給我們住戶,我們也歡迎社區的人來租用。”

有附近華裔居民私下表示,Fremont的房子公寓都比較老舊,很歡迎附近有新的公寓,旁邊除了有ACE火車站,也靠近捷運站,附近有很多人使用公交系統。

無獨有偶,位於灣區捷運聖荷西延伸站的Berryessa車站旁邊,也有許多大型的建案正在進行,房地產業者表示,在車站旁邊蓋公寓,蓋房子已經成了趨勢。

這個大型的建案,原本是聖荷西跳蚤市場用地,可以走路到捷運,記者在現場看到工作人員正在蓋地基,這裡將會蓋550個單位的公寓,地面上還有佔地3萬多英呎的商業中心。

根據報導,這個建案的投資商部分來自中國,這個被稱為”Urban Village”,結合住商用途的都市村。

華美地產協會會長陳建芬說,10年前她參加一個關於都市房地產的講座,當時就談到未來的趨勢就是在車站旁邊蓋公寓,因為千禧年世代的孩子喜歡方便。

陳建芬說:”他們寧可住在捷運站旁邊,節省時間可以工作,而且地方很小,他們也很方便,只要有他們要的東西,以前商業區跟住宅區分開,但是現在回到亞洲歐洲的觀念,就是商業跟住宅在一起有很多的方便性。”

Fremont Artist Walk的業主表示,不久將來也會增加更多餐廳、零售店,讓公寓及附近的住戶生活更便利。

