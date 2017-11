再有女子稱被民主黨參議員Al Franken非禮

By

【KTSF 游瑋珊報導】

民主黨籍聯邦參議員Al Franken再被指控性騷擾,一名女子表示,2010年兩人在一個活動上合照時,Franken不恰當地觸摸她,Franken回應指對該名女子覺得受到不尊重感到遺憾,但強調自己對合照並沒印象。

Franken捲入的性騷擾指控再添一宗,現年33歲的Lindsay Menz,上週向CNN報稱,因為家族生意贊助2010年明尼蘇達州園遊會的廣播攤位,當時和不少到來的政界名人合照,Menz表示和Franken合照令她覺得噁心,她形容當時Franken將她拉近,近得令她尷尬,並將手放在她臂部。

洛杉磯一名電台主播上週四也指控Franken在2006年仍是諧星時,藉排演短劇強吻她,但最新指控發生在Franken在任參議員期間,勢將造成更大迴響。

Franken發聲明回應,表示在那次園遊會跟以千計的人合照,並沒印象和Menz合照,但Franken說,對Menz覺得受到不尊重感到遺憾。

Franken因為上週曝光的性騷擾指控,已可能要面對參議院道德委員會調查。

