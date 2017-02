舊金山Potrero Hill推廉租單位 現正接受申請（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Potrero Hill附近三街一帶有34個全新的可負擔房屋單位出租,現正接受申請。

舊金山市長房屋辦公室這次推出的單位位於Potrero Hill附近的Dogpatch社區,地址是三街2660號,有13個studio,6個一房單位,14個兩房單位,及1個三房單位,共34個可負擔房屋單位出租,月租由991元至1,391元。

申請人有收入限制,一人年收入不多於41,450元,兩人家庭不超過47,400元,至於4人家庭年收入不能多過59,250元,本星期三2月22號和下星期二2月28日及3月7日,將會有示範單位開放予公眾參觀。

有興趣申請的市民,可以到三街2800號索取及遞交申請表。

申請的截止日期是3月9日星期四下午5時,其他詳情亦可以到市長房屋辦公室網頁查詢,網止是:https://housing.sfgov.org/

