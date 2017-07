By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東奧克蘭市(屋崙)一棟可負擔房屋公寓,上週五開始接受申請。

正在接受申請的公寓位於奧克蘭International大道9400號,總共提供59個,分別是一房、兩房及三房單位。

公寓備有健身中心、停車場,洗衣房等設施,一房公寓最多住3人、兩房公寓最多住5人、而三房公寓最多住7人,租金約為家庭總收入的30%.

申請一房單位的家庭年收入,要在11,270元至41,750元之間,月租大約是540元至931元。

而兩房單位的家庭年收入要在13,517元至52,150元之間,月租大約是648元至1,117元。

有興趣的民眾,可以在網上遞交申請,或者在網上下載表格,填妥後,可以郵寄或親自遞交申請。

其他詳細資料,市民可以上網查詢,截止申請日期是8月11日。

網址:www.liveatactscyrene.com

