灣區串流媒體公司Netflix一名高層管理人員,因為使用帶有種族歧視用意的字眼而被開除。

Netflix前公關主任Jonathan Friedland,因為在和本身的職員開會時,討論在喜劇中不應該用的一些字眼時,說出對非洲裔有侮辱用意,由N開頭的一個字,但是後來在和人事部解釋的時候,再度用這個字。

公司行政總裁Reed Hastings之後發表公告表示,Friedland在會議中證明了,他顯然對這些敏感字眼完全沒有了解。

