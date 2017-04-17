Netflix公布首季業績 用戶快將突破一億大關

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【KTSF】

美國視頻租賃公司Netflix的用戶人數快將衝過1億大關，如果該公司計算準確，預料本週末Netflix將會踏入這個重要的里程碑。

Netflix是於週一公布本年首季業績時，公布上述預測。

在本年首3個月，Netflix新增接近500萬個用戶，把用戶人數推高至9,870萬，遍及約190個國家。

但要追上主要競爭對手HBO則仍有一段距離，HBO目前全球有1.34億用戶，早前也倣效Netflix，為用戶提供串流視頻服務。

本年首季，Netflix錄得26億元營業額，盈利為1.78億元，分析師預測Netflix全年營業額應逾110億，盈利達4.82億元，今年預料花費60億於節目採購上。

Netflix在公布首季業績時，並無提及會否調整用戶月費，目前該公司的月費由8元至12元不等，當中以10元的月費計劃最受歡迎。

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