By

【KTSF 張麗月報導】

娛樂科技巨頭Netflix公佈業績,錄得第二季淨收入比去年同期上升大約五成,有6,600萬元,收益有近28億元,超出預期。

因為訂戶數目增長暴漲,在這個季度,Netflix增加了520萬個新訂戶,比預期大幅增多200萬個訂戶,其中國際訂戶的增幅最為明顯,佔了超過400萬個。

目前國際訂戶佔了Netflix訂戶總數超過一半,Netflix也繼續拓展國際業務,增添更多語言來配合發展。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。