Neflix調高美國用戶月費 高清收費計劃增至11元

【KTSF】

美國影視租賃網站Netflix宣布,旗下廣受歡迎的串流視頻收費計劃將會加價一成,此舉料有助提升Netflix的營利,但有可能窒礙用戶增長,而後者是帶動其股價上升的最大動力。

Netflix目前在美國擁有5,300萬用戶,週四宣布加價,料大多數用戶都受影響。

Netflix的高清視頻收費計劃,月費將加價一成,由10元提升至11元,該收費計劃容許用戶可以同時使用兩個裝置,觀看不同的節目。

另一項超高清或4K視頻收費計劃,月費將由12元加至14元,升幅是17%,而不能收看高清視頻的收費計劃,月費則維持8元不變。

這次是Netflix兩年來首次加價,在以往的加價中,Netflix容許現有客戶可以保留原月費一段時間,但這次則沒有這項優惠,新舊客戶都會同時加價。

Netflix會在10月19日向用戶發放電郵通知加價,用戶可以在30天內決定是否接納,否則可以轉用較廉價的收費計劃,或取消服務。

