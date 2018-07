By

【KTSF 吳宇斌報導】

一份最新的調查顯示,總部在灣區的網上電視電影節目串流平台Netflix,成為美國觀眾最歡迎的電視節目收看平台。

金融機構Cowen & Co.的研究部門,5月訪問了國內2,500名成年人在電視機上最常使用哪一個平台觀看視頻內容,結果Netflix以27%擊敗有線和廣播電視,還有YouTube、Hulu等,成為最受歡迎的觀看平台。

基本的有線電視則以20%排第二,廣播電視排第三,接著依次是YouTube、Hulu、Amazon Prime Video。

在18到34歲的年齡層中,選擇Netflix的比率更高達接近四成。

外界預期,Netflix在兩週後公佈第二季度的財報中,國內會新增120萬訂閱戶。

