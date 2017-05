Netflix熱播劇Thirteen Reasons Why惹學界關注（視頻）

By

目前在Netflix熱播的影集Thirteen Reasons Why觸動了全美初高中教職人員的敏感神經,甚麼原因呢?

4月初開始在Netflix播出的影集Thirteen Reasons Why,是根據2007年Jay Asher的暢銷書,書中女主角Hannah是一名高中生,在她自殺前錄製了6捲半的錄音帶,披露她自殺的13個原因,然後將這些錄音帶寄給與她自殺有關的人。

這本書當年一出版,立刻登上紐約時報暢銷書,幾乎所有高中女生都讀過,10年後在網路播出,許多學校立刻啟動預防自殺機制。

心理醫生徐華說:”特別年輕人很愛這本書,覺得說這就是我心裡的感覺,真的是現實中的自己。”

佛利蒙青少年家庭診所主任徐華,恰巧是這部戲心理學家團隊中的其中一員,還參與了aftershow 的講解。

徐華說:”我知道很多家長說,我們不要講這些不好的事情,不愉快的事情,可是在美國青少年自殺已經變成越來愈多,以前我跟家長演講都會說,你要注意,因為青少年不管你孩子很聰明,這不是一個聰明的問題,這是一個心理的,他們其實頭腦好像沒有完全成熟,所以就會很衝動,做很多事情,或是他們有甚麼情緒,有時候感情就是會完全受不了。”

事實上這部小說當年出版後,立刻被許多青少年視為必讀的書,許多學校為此召開會議,生怕會有模仿效應,現在小說搬上螢幕,又再度挑起學校教職員的敏感神經。”

徐華說:”我建議給他們是,你一定要表明清楚,這不是一個羅曼蒂克,或是很美的死亡,其實很痛苦,很難看,然後會讓全部你愛的人、家長、朋友一輩子的心痛,這完全不是一個解決方式,然後這個after show也談,我們最希望孩子學到兩個功課,第一就是你要對人好,你說甚麼話不知道會傷到別人,第二你要記得你這個人生,還有未來,完全不一樣,如果你可以多忍耐一下,或是找人幫忙。”

在書中女主角Hannah一開始就被學校的謠言所困,後來又經歷被人偷窺、被朋友利用、背叛等等,男主角一直後悔,如果能夠多了解Hannah的內心世界,或許遺憾就不會發生。

Hannah在走投無路的時候,一度走進學校的輔導室,但最終還是沒有把問題說出口,有人責怪輔導老師,怎麼不追問下去,就讓Hannah離開,對此徐華的看法是:”通常高中的輔導不是心理輔導,他們不是有執照的心理師,他們通常是幫你選課,解決這種問題,通常像我們這一區,他們可能有500、600個學生,他們真的沒有辦法解決這種問題,可是如果家長可以幫忙,找一個專業心理輔導是很有幫助。”

徐華說,這部戲不適合13歲以下孩子收看,他建議父母親應該跟子女一起看這部戲,尤其是after show,有心理專家講解。

徐華說:”我們都會問孩子,如果妳們有一個很大的事情,你會跟誰說,大部分不會說父母,而是我朋友,你為什麼不跟家長講,其實你家長很擔心,他會罵我,他會把我的電話拿走,他不會讓我出去,所以我就不跟他們講,或者他們不了解,所以最重要要讓你孩子知道,如果真的有甚麼重要事情,我一定會幫助你。”

徐華說現在自殺成了美國青少年第二高死亡原因,尤其網路霸凌事件層出不窮,家長要多關心子女的行為。

許多學校由於經費不足,因此減少輔導室的預算,這齣戲播出後,更反映出學校輔導老師的重要性,因此建議應該依學生人數比例,來增加更多的輔導老師。

