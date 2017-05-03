Netflix熱播劇Thirteen Reasons Why惹學界關注（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

目前在Netflix熱播的影集Thirteen Reasons Why觸動了全美初高中教職人員的敏感神經，甚麼原因呢？

4月初開始在Netflix播出的影集Thirteen Reasons Why，是根據2007年Jay Asher的暢銷書，書中女主角Hannah是一名高中生，在她自殺前錄製了6捲半的錄音帶，披露她自殺的13個原因，然後將這些錄音帶寄給與她自殺有關的人。

這本書當年一出版，立刻登上紐約時報暢銷書，幾乎所有高中女生都讀過，10年後在網路播出，許多學校立刻啟動預防自殺機制。

心理醫生徐華說：”特別年輕人很愛這本書，覺得說這就是我心裡的感覺，真的是現實中的自己。”

佛利蒙青少年家庭診所主任徐華，恰巧是這部戲心理學家團隊中的其中一員，還參與了aftershow 的講解。

徐華說：”我知道很多家長說，我們不要講這些不好的事情，不愉快的事情，可是在美國青少年自殺已經變成越來愈多，以前我跟家長演講都會說，你要注意，因為青少年不管你孩子很聰明，這不是一個聰明的問題，這是一個心理的，他們其實頭腦好像沒有完全成熟，所以就會很衝動，做很多事情，或是他們有甚麼情緒，有時候感情就是會完全受不了。”

事實上這部小說當年出版後，立刻被許多青少年視為必讀的書，許多學校為此召開會議，生怕會有模仿效應，現在小說搬上螢幕，又再度挑起學校教職員的敏感神經。”

徐華說：”我建議給他們是，你一定要表明清楚，這不是一個羅曼蒂克，或是很美的死亡，其實很痛苦，很難看，然後會讓全部你愛的人、家長、朋友一輩子的心痛，這完全不是一個解決方式，然後這個after show也談，我們最希望孩子學到兩個功課，第一就是你要對人好，你說甚麼話不知道會傷到別人，第二你要記得你這個人生，還有未來，完全不一樣，如果你可以多忍耐一下，或是找人幫忙。”

在書中女主角Hannah一開始就被學校的謠言所困，後來又經歷被人偷窺、被朋友利用、背叛等等，男主角一直後悔，如果能夠多了解Hannah的內心世界，或許遺憾就不會發生。

Hannah在走投無路的時候，一度走進學校的輔導室，但最終還是沒有把問題說出口，有人責怪輔導老師，怎麼不追問下去，就讓Hannah離開，對此徐華的看法是：”通常高中的輔導不是心理輔導，他們不是有執照的心理師，他們通常是幫你選課，解決這種問題，通常像我們這一區，他們可能有500、600個學生，他們真的沒有辦法解決這種問題，可是如果家長可以幫忙，找一個專業心理輔導是很有幫助。”

徐華說，這部戲不適合13歲以下孩子收看，他建議父母親應該跟子女一起看這部戲，尤其是after show，有心理專家講解。

徐華說：”我們都會問孩子，如果妳們有一個很大的事情，你會跟誰說，大部分不會說父母，而是我朋友，你為什麼不跟家長講，其實你家長很擔心，他會罵我，他會把我的電話拿走，他不會讓我出去，所以我就不跟他們講，或者他們不了解，所以最重要要讓你孩子知道，如果真的有甚麼重要事情，我一定會幫助你。”

徐華說現在自殺成了美國青少年第二高死亡原因，尤其網路霸凌事件層出不窮，家長要多關心子女的行為。

許多學校由於經費不足，因此減少輔導室的預算，這齣戲播出後，更反映出學校輔導老師的重要性，因此建議應該依學生人數比例，來增加更多的輔導老師。

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