以色列總理內塔尼亞胡妻子薩拉涉嫌挪用公款,被控欺詐及違反信託。

薩拉被指於2010至2013年間,挪用10萬美元公款聘請私人廚師到總理府及光顧昂貴的到會服務,違反在總理府有聘用全職廚師情況下,不得光顧外來膳食的規定,她亦下令總理府員工隱瞞事實。

薩拉否認指控,其代表律師指起訴內容荒謬失實。

早前薩拉的律師團試圖透過退還已用公款來豁免薩拉被刑事起訴,但以色列檢察官認為退回款項並非有效懲罰,決定提出起訴。

