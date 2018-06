“網路中立規則”廢除對消費者又何影響（視頻）

By

奧巴馬政府時期實施的”網路中立規則”,目的是要監管網路服務供應商,好像Comcast AT&T和Verizon不得阻止特定內容或令網路流量放慢,又或者對偏好的網站和服務提供更快的通道,即是要求這些供應商平等對待所有網路流量,不是有錢就可以享受更快的流量,但聯邦電信委員會(FCC)週一廢除這項法規,可能對小型網路公司不利,對消費者又會有何影響呢?

雖然主要的網路服務供應商表示,廢除了”網路中立規則”之後,網路基本上維持不變。

不過根據消費者報告指出,有幾樣事項消費者應該要留意,當中包括”零收費計劃”,就是容許顧客可以瀏覽特定的服務而不用使用數據,網路服務供應商ISP利用這”零收費計劃”來推廣自己特別的服務。

另外要留意的就是”數據上限”,通常廣泛應用在寬頻服務,如果顧客達到他們的數據限額,ISP可能會壓制他們的寬頻,或向增加數據使用的人收費。

“收費優先”也要留意,它容許網路供應商ISP可以向內容供應商好像Google、Facebook、Netflix收費,以便將內容傳送至消費者。

這些收費多少視乎所需要的寬頻,願意付費多些的公司,基本上有較高的優先,這種”收費優先”可以導致網路接通的加價,內容供應商可以提高訂閱收費或月費來抵銷網路接通收費成本。

最後值得留意的就是”阻截內容”,ISP可以改變它們的服務條款,來審查那些被認為是冒犯或不道德的內容,又或者可以阻截一些競爭對手的網站或App。

專家說,對於這些改變,消費者最有效保護自己的方法,就是了解服務計劃的細節條款。

