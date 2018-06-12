“網路中立規則”廢除對消費者又何影響（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

奧巴馬政府時期實施的”網路中立規則”，目的是要監管網路服務供應商，好像Comcast AT&T和Verizon不得阻止特定內容或令網路流量放慢，又或者對偏好的網站和服務提供更快的通道，即是要求這些供應商平等對待所有網路流量，不是有錢就可以享受更快的流量，但聯邦電信委員會（FCC）週一廢除這項法規，可能對小型網路公司不利，對消費者又會有何影響呢？

雖然主要的網路服務供應商表示，廢除了”網路中立規則”之後，網路基本上維持不變。

不過根據消費者報告指出，有幾樣事項消費者應該要留意，當中包括”零收費計劃”，就是容許顧客可以瀏覽特定的服務而不用使用數據，網路服務供應商ISP利用這”零收費計劃”來推廣自己特別的服務。

另外要留意的就是”數據上限”，通常廣泛應用在寬頻服務，如果顧客達到他們的數據限額，ISP可能會壓制他們的寬頻，或向增加數據使用的人收費。

“收費優先”也要留意，它容許網路供應商ISP可以向內容供應商好像Google、Facebook、Netflix收費，以便將內容傳送至消費者。

這些收費多少視乎所需要的寬頻，願意付費多些的公司，基本上有較高的優先，這種”收費優先”可以導致網路接通的加價，內容供應商可以提高訂閱收費或月費來抵銷網路接通收費成本。

最後值得留意的就是”阻截內容”，ISP可以改變它們的服務條款，來審查那些被認為是冒犯或不道德的內容，又或者可以阻截一些競爭對手的網站或App。

專家說，對於這些改變，消費者最有效保護自己的方法，就是了解服務計劃的細節條款。

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