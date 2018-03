客機尼泊爾加德滿都降落時失事 最少50死

By

【i-CABLE】

一架由孟加拉起飛、載有71人的客機在尼泊爾降落時失事,軍方表示最少50人死亡,約20人受傷獲救。航空公司表示,機上有一名中國乘客,暫時未知其情況。

客機在跑道附近失事,現場冒出大量濃煙,消防員到場很快將火撲熄。客機反轉,斷開數截,大批消防員到場救援。

客機載著67名乘客和4名機組人員,由孟加拉首都達卡起飛,當地時間下午2時許,在尼泊爾首都加德滿都國際機場降落時失事。有報道指客機起火衝出跑道,亦有消息指客機在跑道附近墜毀。

尼泊爾航空部門稱,機場原本指示客機由南面降落,但結果機師在北面降落,未知原因,亦有航空公司職員表示客機出事前,兩度在機場上空盤旋等候降落。

機上乘客主要來自孟加拉和尼泊爾,另外有一名中國乘客。有傷者指,客機快到加德滿都時劇烈搖晃,他聽到飛機後方有一聲巨響,其後就失事,他打破機艙窗門逃生。

出事的龐巴迪DASH 8雙螺旋槳客機,與相中的是同一型號,機齡17年,可載客約70人,屬於以達卡作總部的美國孟加拉航空公司。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。