客機尼泊爾加德滿都降落時失事 最少50死

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一架由孟加拉起飛、載有71人的客機在尼泊爾降落時失事，軍方表示最少50人死亡，約20人受傷獲救。航空公司表示，機上有一名中國乘客，暫時未知其情況。

客機在跑道附近失事，現場冒出大量濃煙，消防員到場很快將火撲熄。客機反轉，斷開數截，大批消防員到場救援。

客機載著67名乘客和4名機組人員，由孟加拉首都達卡起飛，當地時間下午2時許，在尼泊爾首都加德滿都國際機場降落時失事。有報道指客機起火衝出跑道，亦有消息指客機在跑道附近墜毀。

尼泊爾航空部門稱，機場原本指示客機由南面降落，但結果機師在北面降落，未知原因，亦有航空公司職員表示客機出事前，兩度在機場上空盤旋等候降落。

機上乘客主要來自孟加拉和尼泊爾，另外有一名中國乘客。有傷者指，客機快到加德滿都時劇烈搖晃，他聽到飛機後方有一聲巨響，其後就失事，他打破機艙窗門逃生。

出事的龐巴迪DASH 8雙螺旋槳客機，與相中的是同一型號，機齡17年，可載客約70人，屬於以達卡作總部的美國孟加拉航空公司。

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