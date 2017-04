特朗普上任快100日民意創新低 將公布稅改

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統上任即將滿100天,根據兩項最新民調顯示,對總統的滿意度創新低,面對百日政績的壓力,特朗普上推特預告,週三將對稅改及減稅作出重量級宣布。

根據NBC新聞及華爾街日報的民調顯示,肯定特朗普總統的民眾只有40%,比2月掉了4個百分點,創近幾十年來新任總統新低,上屆總統奧巴馬上任100天時支持率達61%,小布希總統則有56%。

另一項華盛頓郵報與ABC新聞的民調則顯示,肯定特朗普總統的為42%,不滿意的則有53%,是自艾森豪總統以來的最低。

不過民調也顯示,民眾對兩黨也很不滿意,67%的民眾認為,民主黨不了解民意,共和黨則是62%,特朗普比兩黨表現稍好,這項民調為58%。

而特朗普的基本盤對他的支持沒有動搖,96%投票選特朗普當總統的民眾表示現在還是會選他。

週一美國國會將開始討論臨時預算案,以維持政府運作到9月底,如果預算案無法通過,聯邦政府可能面臨局部關門危機,白宮也將藉此機會,推動美墨邊境築牆費用等特朗普競選政見。

特朗普週六開始在個人推特上先宣布下週六任期屆滿百日時,將在賓州舉行集會,當天適逢白宮記者協會的年度晚宴,特朗普之前已表明將打破慣例不參加晚宴。

之後,特朗普再在推特上表示,週三將宣布重大的稅改以及減稅政策,他週日抨擊民主黨人不支持為邊界築牆撥款,指這個牆可以阻擋毒品和幫派份子入境,並表示最終還是會讓墨西哥為築牆買單,只是現在需要早點開始興建這個非常需要的牆。

