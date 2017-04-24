特朗普上任快100日民意創新低 將公布稅改

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【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統上任即將滿100天，根據兩項最新民調顯示，對總統的滿意度創新低，面對百日政績的壓力，特朗普上推特預告，週三將對稅改及減稅作出重量級宣布。

根據NBC新聞及華爾街日報的民調顯示，肯定特朗普總統的民眾只有40%，比2月掉了4個百分點，創近幾十年來新任總統新低，上屆總統奧巴馬上任100天時支持率達61%，小布希總統則有56%。

另一項華盛頓郵報與ABC新聞的民調則顯示，肯定特朗普總統的為42%，不滿意的則有53%，是自艾森豪總統以來的最低。

不過民調也顯示，民眾對兩黨也很不滿意，67%的民眾認為，民主黨不了解民意，共和黨則是62%，特朗普比兩黨表現稍好，這項民調為58%。

而特朗普的基本盤對他的支持沒有動搖，96%投票選特朗普當總統的民眾表示現在還是會選他。

週一美國國會將開始討論臨時預算案，以維持政府運作到9月底，如果預算案無法通過，聯邦政府可能面臨局部關門危機，白宮也將藉此機會，推動美墨邊境築牆費用等特朗普競選政見。

特朗普週六開始在個人推特上先宣布下週六任期屆滿百日時，將在賓州舉行集會，當天適逢白宮記者協會的年度晚宴，特朗普之前已表明將打破慣例不參加晚宴。

之後，特朗普再在推特上表示，週三將宣布重大的稅改以及減稅政策，他週日抨擊民主黨人不支持為邊界築牆撥款，指這個牆可以阻擋毒品和幫派份子入境，並表示最終還是會讓墨西哥為築牆買單，只是現在需要早點開始興建這個非常需要的牆。

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