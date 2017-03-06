海軍陸戰隊爆性醜聞 男隊員涉上傳女同僚裸照

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美國海軍陸戰隊爆出性醜聞，有多名男海軍陸戰隊員被指在一個秘密的Facebook帳號中，分享女同僚和其他女士的裸照，而女事主是全不知情，國隊部已就有關指控展開調查。
據報導，這個Facebook帳號名叫”海軍隊戰隊團結”（Marines United），會員是現役和已退役的海軍陸戰隊員、海軍看護兵和英國皇家海軍陸戰隊員，全是男性，帳號中上載了身分不明的女性的祼照，以及會員對若干女性的淫穢評論。
當局稱，海軍刑事調查組已對事件展開調查，所有相片已在帳號中刪除。
暫時未知有多少現役海軍陸戰隊員或其他美兵牽涉入事件中，但至少有一名政府承包商已因為上載了相片網址而被革職。
這宗事件是由非牟利的媒體組織”The War Horse”揭發，再由調查採訪中心（Center for Investigative Reporting）報導，當中指稱有超過20名現役女兵的裸照出現在Facebook網頁中，有些照片是透過Google一個硬盤鏈結分享。
事件揭發後，Facebook和Google已因應海軍陸戰隊的要求刪除有關帳號。
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