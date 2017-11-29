捲性醜聞風暴 NBC皇牌主持人Matt Lauer被革職

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【KTSF】

NBC電視台”Today”早晨節目皇牌主持人Matt Lauer，被女同事指控對她有”不當性行為”，NBC新聞頻道週一接獲投訴後，於週三將Lauer解僱，成為一週內，第二位因為行為不軌已被解僱的早晨節目主持人。

解僱消息是由女主持人Savannah Guthrie在節目中公布，NBC新聞頻道主席Andrew Lack表示，該名女同事是於週一提出投訴，但Lack沒有披露細節，而NBC了解事件後，認為Lauer的行為明顯違反公司守則。

這次是Lauer首次收到這類指控，但Lack在一份致員工的備忘錄中稱，”我們有理由相信這並非單一事件”。

Lack在備忘錄中稱，”我們對事態發展感到非常傷感，但整個新聞機構會一起面對，並會盡可能保持透明度。”

而在Lauer被解僱前，據報有媒體早已對Lauer的不軌行為進行追查，

Lauer現年59歲，已婚，育有3名子女，他主持”Today”節目已有20年，當年與女主持人Katie Couric拍檔時，曾是美國最高收視的早晨節目，目前收視榜首由ABC電視台的”Good Morning America”搶去。

上週，主持CBS早晨節目的Charlie Rose，也因為被多名與他共事的女下屬指控性騷擾，而被CBS新聞頻道解僱。

其他因為性醜聞指控而被革職的媒體人物包括NBC資深新聞記者Mark Halperin、Fox New皇牌主持人Bill O’Reilly，以及全國公共電台新聞台長Michael Oreskes，紐約時報上週也暫停與白宮特約記者Glenn Thrush的合作。

Lauer和其經理人暫時未對解僱事件發表評論。

不過，特朗普總統立即在Twitter發文評論事件，他說：”嘩，Matt Lauer剛被NBC炒魷，因為”在工作場所有不當性行為”，但NBC及Comcast高層何時會因為發放那麼多假新聞而被炒。”

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