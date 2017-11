捲性醜聞風暴 NBC皇牌主持人Matt Lauer被革職

By

NBC電視台”Today”早晨節目皇牌主持人Matt Lauer,被女同事指控對她有”不當性行為”,NBC新聞頻道週一接獲投訴後,於週三將Lauer解僱,成為一週內,第二位因為行為不軌已被解僱的早晨節目主持人。

解僱消息是由女主持人Savannah Guthrie在節目中公布,NBC新聞頻道主席Andrew Lack表示,該名女同事是於週一提出投訴,但Lack沒有披露細節,而NBC了解事件後,認為Lauer的行為明顯違反公司守則。

這次是Lauer首次收到這類指控,但Lack在一份致員工的備忘錄中稱,”我們有理由相信這並非單一事件”。

Lack在備忘錄中稱,”我們對事態發展感到非常傷感,但整個新聞機構會一起面對,並會盡可能保持透明度。”

而在Lauer被解僱前,據報有媒體早已對Lauer的不軌行為進行追查,

Lauer現年59歲,已婚,育有3名子女,他主持”Today”節目已有20年,當年與女主持人Katie Couric拍檔時,曾是美國最高收視的早晨節目,目前收視榜首由ABC電視台的”Good Morning America”搶去。

上週,主持CBS早晨節目的Charlie Rose,也因為被多名與他共事的女下屬指控性騷擾,而被CBS新聞頻道解僱。

其他因為性醜聞指控而被革職的媒體人物包括NBC資深新聞記者Mark Halperin、Fox New皇牌主持人Bill O’Reilly,以及全國公共電台新聞台長Michael Oreskes,紐約時報上週也暫停與白宮特約記者Glenn Thrush的合作。

Lauer和其經理人暫時未對解僱事件發表評論。

不過,特朗普總統立即在Twitter發文評論事件,他說:”嘩,Matt Lauer剛被NBC炒魷,因為”在工作場所有不當性行為”,但NBC及Comcast高層何時會因為發放那麼多假新聞而被炒。”

