【i-CABLE】 日前詛咒加拿大總理杜魯多要下地獄的美國官員,為言論不當致歉,不過特朗普總統強調,加拿大批評美國,將要付出代價。

一句說話,令美加貿易之爭火上加油,美國貿易顧問納瓦羅解釋,當初只想向加拿大表達強烈訊息,美國反對杜魯多的聲明。

加拿大總理杜魯多在G7峰會結束後公布會談成果,指美國以國家安全為由,對加拿大的鋁和鋼徵稅是侮辱。

當時特朗普總統正前往新加坡出席美朝峰會,他隨即在網上反駁,指杜魯多的聲明失實,指示團隊別支持公報。

特朗普在美朝峰會後見記者,再次回應與加拿大的糾紛,指杜魯多批評他,將要付出代價。

杜魯多在國會回應提問時重申,美國徵稅威脅加拿大工業,也傷害美國工人的利益,加拿大亦不能接受在北美自由貿易協定加入日落條款。

