俄羅斯爆大規模示威抗議總理貪污 100多人被捕

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【KTSF 劉開平報導】

在俄羅斯的100多個城市，週日爆發了針對總理梅德維捷夫的大規模抗議，抗議者指他貪污腐敗，僅在莫斯科就有5,000多人參加，100多人被捕，抗議活動的主要組織者也被逮捕。

抗議活動的組織者說，週日在俄羅斯，包括遙遠的遠東地區，共有100多個城市舉行了抗議活動。

而事先透過臉書報名者，僅在莫斯科就有5,000多人，莫斯科的示威場地就在克里姆林宮外面的大街上，警方早在上週四就發出通告，勸告大家不要參加週日的示威。

警方說，抗議活動沒有得到批准，是非法活動，據悉當局不同意在克林姆林宮附近舉行抗議活動時，曾向主辦單位表示另外提供場地，但被拒絕 。

在莫斯科，當局派出大批警察到場，人群中也有很多便衣警察，國家通訊社塔斯社說，有100多人被捕。

抗議活動的主要組織者Alexey Navalny也被警察逮捕，Navalny是2011年大規模抗議行動中出現的政治新星，計劃2018年競選總統。

今年2月，他被當局以挪用公款的罪名定罪，俄羅斯法律禁止被定罪的人競選公職，Navalny目前正在提出上訴。

Navalny被捕後發出推文，請大家不要關注他被逮捕的事情，而要全心全意投入抗議活動。

週日抗議活動的主題是”他不是我們的總理”，這是指現任總理梅德維捷夫，Navalny今年2月發表報告，指梅德維捷夫使用一些俄羅斯財團的賄賂，還有向國家銀行貸款，在國內外買了大批昂貴的土地，還有遊艇、公寓大樓等。

梅德維捷夫的發言人說，這些指控都是無中生有，克里姆林宮發言人也諷刺說，”這份報告非常有創意”。

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