俄羅斯爆大規模示威抗議總理貪污 100多人被捕

在俄羅斯的100多個城市,週日爆發了針對總理梅德維捷夫的大規模抗議,抗議者指他貪污腐敗,僅在莫斯科就有5,000多人參加,100多人被捕,抗議活動的主要組織者也被逮捕。

抗議活動的組織者說,週日在俄羅斯,包括遙遠的遠東地區,共有100多個城市舉行了抗議活動。

而事先透過臉書報名者,僅在莫斯科就有5,000多人,莫斯科的示威場地就在克里姆林宮外面的大街上,警方早在上週四就發出通告,勸告大家不要參加週日的示威。

警方說,抗議活動沒有得到批准,是非法活動,據悉當局不同意在克林姆林宮附近舉行抗議活動時,曾向主辦單位表示另外提供場地,但被拒絕 。

在莫斯科,當局派出大批警察到場,人群中也有很多便衣警察,國家通訊社塔斯社說,有100多人被捕。

抗議活動的主要組織者Alexey Navalny也被警察逮捕,Navalny是2011年大規模抗議行動中出現的政治新星,計劃2018年競選總統。

今年2月,他被當局以挪用公款的罪名定罪,俄羅斯法律禁止被定罪的人競選公職,Navalny目前正在提出上訴。

Navalny被捕後發出推文,請大家不要關注他被逮捕的事情,而要全心全意投入抗議活動。

週日抗議活動的主題是”他不是我們的總理”,這是指現任總理梅德維捷夫,Navalny今年2月發表報告,指梅德維捷夫使用一些俄羅斯財團的賄賂,還有向國家銀行貸款,在國內外買了大批昂貴的土地,還有遊艇、公寓大樓等。

梅德維捷夫的發言人說,這些指控都是無中生有,克里姆林宮發言人也諷刺說,”這份報告非常有創意”。

