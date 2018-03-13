全美多間學校響應罷課 促國會加強槍管（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

為了響應一個名叫”ENOUGH”的加強槍管罷課行動，全美多間學校將於本週三罷課，藉此呼籲國會通過更嚴厲的槍管法例。

罷課行動將於3月14日舉行，剛剛是佛羅里達州Marjory Stoneman Douglas高中造成17人死亡的校園槍擊案發生後的一個月。

罷課行動將於早上10時開始，為時17分鐘，每一分鐘紀念一名不幸在2月14日被槍殺的死者，同時亦表達學生對加強槍管的意願，至於學生如何渡過這17分鐘，可以自行決定。

主辦方指有人選擇靜坐，亦有人舉行集會，當日全國至少會舉行兩千個罷課行動。

而在灣區，舊金山及南灣Palo Alto等多個校區亦會參與，參與罷課的學生不會受罰。

Palo Alto校區指，歡迎學生表達自己的意見，6至12年級的學生可以離開課室，在校內一個特定地方響應行動，5年級以下的學生則不准參與。

如果家長不希望子女參與罷課，亦可先與校方聯絡，校方會安排學生在行動的17分鐘離開學校。

主辦方的網頁指，愛爾蘭、 以色列及墨西哥等國家，亦有學校響應這次罷課。

南灣Milpitas聯合校區宣布，因為擔心學生安全問題，不准學生參與罷課，參加者會被視作無理抗課。

而在3月24日，佛州槍擊案一班倖存者會在首都華盛頓舉行一個叫做”March for our lives”的遊行，再次傳達渴望加強槍管的訊息。

另外，在4月20日，亦有一個呼籲全國高中生罷課的行動，紀念19年前在科羅拉多州Columbine高中造成15人死亡的校園槍擊案。

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