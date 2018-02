By

【i-CABLE】

前總統奧巴馬夫婦的大型畫像,週一在國家肖像館揭幕。

前第一夫人米歇爾的畫像率先揭幕,米歇爾於畫像中身穿黑白色長裙、單手托腮,而奧巴馬在畫像中則身穿西裝,坐在椅子上,以花草作背景。

兩幅畫像分別由兩名畫家繪製,亦是首次由非洲裔人士繪畫前總統夫婦的官方肖像。

奧巴馬笑言,自己不喜歡擺姿勢,曾要求畫家少畫一點白髮,耳朵畫小一點,但都遭拒絕。

兩幅畫像星期二起開放給公眾觀賞,其後會在白宮掛起。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。