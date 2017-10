By

颶風Nate週末期間分別在路易斯安那州及密西西比州兩度登陸後,正向內陸移動,並減弱為一股熱帶低氣壓。

Nate帶來連場暴雨,多處水浸,數以萬計住戶停電,但沒造成人命傷亡。

在密西西比州,洪水湧進賭場,賭場停車場及一樓均水浸,水位及腰,一間餐廳的停車場,低層水位浸過車頂,有汽車在水中進退兩難。

Nate週日早上以一級颶風威力,在密西西比沿岸城市Biloxi登陸,1,100多人到收容中心暫避。

Nate是兩個月以來,第4個吹襲美國的颶風,亦是從2005年Katrina之後,首個在密西西比州登陸的颶風,墨西哥灣一帶的石油設施需要關閉。

