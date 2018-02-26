CDC稱A型流感正在減弱 B型流感緊接而來（視頻）

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【KTSFR 萬若全報導】

根據聯邦疾病管制中心（CDC）的數據，這波造成相當多人死亡的流感，在美國已經有式微的趨勢，不過民眾還是要提防，記者採訪西醫及中醫來談如何預防流感。

週五的CDC報告顯示，過去兩個星期跟流感症狀相關的病例，比過去幾個星期顯著下降，因流感去看醫生的個案比例，從7.5%降到 6.4%，但不代表流感季節已經結束。

因為數據也顯示，因流感症狀而住院的病人反而增加，而兒童是這波流感的最大受害者，從流感季節開始，已經有97名兒童死亡。

醫生表示，通常因流感而死亡的案例，都是併發症引起的。

內科醫生王彥邦說：”我想併發症最嚴重的就是肺炎，當然是身體比較衰弱，比如年紀大的人，或是很小的嬰兒，或者懷孕的孕婦，或是已經有腎病、肝病、慢性病、糖尿病等比較容易得併發症，流感不會死人，只是併發症會死人。”

這次流感這麼兇猛，主要原因是流感疫苗只有25%的效用，此外，也有人打了流感疫苗反而出現流感症狀，醫生的解釋是：”一個是你本來就要生病了，所以正好碰到這個時候，第二個流感確實有些副作用，流感本身的癥狀也是免疫系統而造成，發燒也是你自己的免疫系統，出來抵抗這個病毒的時候造成，所以打過針會有一點輕微流感的感覺。”

所以醫生建議，要在流感季節開始前，也就是9月10月就要開始打流感疫苗。

儘管A型流感有減退的趨勢，但是B型流感卻緊接而來，從中醫師的角度來看，一年之計在於春，古代傳染病都是在春天，冬天沒保養好，春天必生病。

中醫師王玲說：”冬不養生，冬不藏精，春必病溫，春天萬物生長，疾病也是一樣。”

她強調養生的重要，可以預防很多病，夏吃生薑，冬吃蘿蔔，蔬菜五色補五臟，中醫強調春天養陽，養陽就是補肺氣和脾胃之氣，冬天養陰，就是補肝腎。

王玲說：”所以在春天的時候，我們多吃一些補陽氣的東西，比如有咳嗽的人，可以喝一些生薑蜂蜜水，還有可以喝一些紅棗紅糖水，可以補氣血，氣血旺盛你整個人精神就好，抵抗外邪能力就會增強。”

她也建議可以泡一些黃耆水，能夠補氣，治療出汗，對於小孩她的建議是：”我們常說春悟秋凍，不要脫衣服太快，熱一點沒有關係，尤其是小孩子穿得很單薄，白天一出汗，衣服一脫就感冒。”

此外，不論是中西醫都強調要勤洗手，戴口罩，避免跟感冒的人接觸。

中醫表示，雖然強調養生，還有預防重於治療，但是如果小孩發高燒，還是建議帶去醫院。

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