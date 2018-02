CDC稱A型流感正在減弱 B型流感緊接而來（視頻）

By

【KTSFR 萬若全報導】

根據聯邦疾病管制中心(CDC)的數據,這波造成相當多人死亡的流感,在美國已經有式微的趨勢,不過民眾還是要提防,記者採訪西醫及中醫來談如何預防流感。

週五的CDC報告顯示,過去兩個星期跟流感症狀相關的病例,比過去幾個星期顯著下降,因流感去看醫生的個案比例,從7.5%降到 6.4%,但不代表流感季節已經結束。

因為數據也顯示,因流感症狀而住院的病人反而增加,而兒童是這波流感的最大受害者,從流感季節開始,已經有97名兒童死亡。

醫生表示,通常因流感而死亡的案例,都是併發症引起的。

內科醫生王彥邦說:”我想併發症最嚴重的就是肺炎,當然是身體比較衰弱,比如年紀大的人,或是很小的嬰兒,或者懷孕的孕婦,或是已經有腎病、肝病、慢性病、糖尿病等比較容易得併發症,流感不會死人,只是併發症會死人。”

這次流感這麼兇猛,主要原因是流感疫苗只有25%的效用,此外,也有人打了流感疫苗反而出現流感症狀,醫生的解釋是:”一個是你本來就要生病了,所以正好碰到這個時候,第二個流感確實有些副作用,流感本身的癥狀也是免疫系統而造成,發燒也是你自己的免疫系統,出來抵抗這個病毒的時候造成,所以打過針會有一點輕微流感的感覺。”

所以醫生建議,要在流感季節開始前,也就是9月10月就要開始打流感疫苗。

儘管A型流感有減退的趨勢,但是B型流感卻緊接而來,從中醫師的角度來看,一年之計在於春,古代傳染病都是在春天,冬天沒保養好,春天必生病。

中醫師王玲說:”冬不養生,冬不藏精,春必病溫,春天萬物生長,疾病也是一樣。”

她強調養生的重要,可以預防很多病,夏吃生薑,冬吃蘿蔔,蔬菜五色補五臟,中醫強調春天養陽,養陽就是補肺氣和脾胃之氣,冬天養陰,就是補肝腎。

王玲說:”所以在春天的時候,我們多吃一些補陽氣的東西,比如有咳嗽的人,可以喝一些生薑蜂蜜水,還有可以喝一些紅棗紅糖水,可以補氣血,氣血旺盛你整個人精神就好,抵抗外邪能力就會增強。”

她也建議可以泡一些黃耆水,能夠補氣,治療出汗,對於小孩她的建議是:”我們常說春悟秋凍,不要脫衣服太快,熱一點沒有關係,尤其是小孩子穿得很單薄,白天一出汗,衣服一脫就感冒。”

此外,不論是中西醫都強調要勤洗手,戴口罩,避免跟感冒的人接觸。

中醫表示,雖然強調養生,還有預防重於治療,但是如果小孩發高燒,還是建議帶去醫院。

