【KTSF 吳倩妤報導】

美國太空總署公布,再發現10顆類似地球大小,可能適合居住的星體。

太空總署這次公布200多顆新發現的行星,當中10顆可能由岩石構成,並與所在星系的太陽距離適中,容許水分以液態存在,有可能適合生物居住。

自開普勒太空望遠鏡於2009年發射升空後,天文學家根據首4年運作取得的數據,至今已確認2,000顆系外行星,當中超過30顆是宜居行星。

