【KTSF 吳倩妤報導】

美國太空總署宣布,最快明年7月底將發射太陽探測器,作歷來最接近太陽的飛行,進一步探索日冕及太陽風的物理現象及原理。

科研團隊形容,太陽探測器像觸摸太陽表面,過去美國與德國太空總署合作的太陽神探測器項目,也曾非常接近太陽,但與新的太陽探測器相比,距離足足多出3,000多萬公里。

新探測器的主要科學任務包括追蹤日冕及太陽風的能量流向,研究太陽風源頭的等離子及磁場結構,探索高能量粒子加速及移動的機制。

