太空總署南灣擬建近2千出租單位 一成屬可負擔（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

美國太空總署（NASA）計劃在南灣Moffett Field建造至少1,930個房屋出租單位，其中一成將會是可負擔單位，NASA的職員和學生可優先申請，目前正尋找發展商合作。

這1,930個出租單位預料將會興建在Moffett Field，這片約45英畝大的土地，鄰近Mountain View，沿著101號公路及NASA Ame’s研究中心範圍，暫時未知樓價會是幾多。

此外，該項目又設立約10萬平方呎的商店空間，工程預料為期3至5年。

NASA表示，希望給予員工和社區多些住宿選擇、減低交通擠塞和廢氣排放。

矽谷地段寸金寸土街知巷聞，有報導指目前聖荷西一帶，一房單位的平均月租都可能超過2,000元，要在灣區買到中位價的房屋，年薪都可能至少要有17.9萬元。

Mountain View副市長Lenny Siegel歡迎NASA這項計劃，他表示一直希望可在Moffett建造大量房屋，又指正同NASA商討有關在未來幾年，改善附近交通、增加學校等問題，又希望可以鼓勵對方增加可負擔單位的比例至15%或20%。

Moffett Field目前進行幾項大型工程，包括建造Hangar One巨型飛艇。

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