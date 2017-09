太空總署南灣擬建近2千出租單位 一成屬可負擔（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

美國太空總署(NASA)計劃在南灣Moffett Field建造至少1,930個房屋出租單位,其中一成將會是可負擔單位,NASA的職員和學生可優先申請,目前正尋找發展商合作。

這1,930個出租單位預料將會興建在Moffett Field,這片約45英畝大的土地,鄰近Mountain View,沿著101號公路及NASA Ame’s研究中心範圍,暫時未知樓價會是幾多。

此外,該項目又設立約10萬平方呎的商店空間,工程預料為期3至5年。

NASA表示,希望給予員工和社區多些住宿選擇、減低交通擠塞和廢氣排放。

矽谷地段寸金寸土街知巷聞,有報導指目前聖荷西一帶,一房單位的平均月租都可能超過2,000元,要在灣區買到中位價的房屋,年薪都可能至少要有17.9萬元。

Mountain View副市長Lenny Siegel歡迎NASA這項計劃,他表示一直希望可在Moffett建造大量房屋,又指正同NASA商討有關在未來幾年,改善附近交通、增加學校等問題,又希望可以鼓勵對方增加可負擔單位的比例至15%或20%。

Moffett Field目前進行幾項大型工程,包括建造Hangar One巨型飛艇。

